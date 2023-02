FEST-NOZ Salle des fêtes L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Le Relecq-Kerhuon Le Conservatoire invite le groupe Modkozmik (Yann-Ewen L’Haridon, saxophones & chant ; Louri Derrien, trompette & chant et Clément Dallot, claviers). Un groove rural, efficace et nerveux qui sillonne les scènes de la France entière. Les élèves en musiques traditionnelles seront aussi présents pour vous convier à danser. Tarifs et billetterie Conservatoire Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 4 €

Élèves du conservatoire : exonéré conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr +33 2 98 00 89 99 https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-vue-detail-3360/fest-noz-1611057.html Salle des fêtes L’Astrolabe Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

