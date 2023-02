Fest Noz Rue Ransbach Baumbach, 25 mars 2023, Pleurtuit .

Fest Noz

Espace Delta Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

2023-03-25 – 2023-03-25

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine

Par Gudenn. Avec 3 groupes : Les Menettous, Piau de bique, Ruz Réor.

LES MENETTOUS :

« Les Menéttous », un groupe de 6 « démenés », originaire du Mené, où s’entremêlent

bombarde, flûte, hautbois, biniou, accordéon, guitare, basse, percussions, violon, banjo et

saxophone. Ces 6 musiciens jouent une musique à danser traditionnelle et sans détour

servie par des « menettes » locales (les « mains » en gallo). Leur particularité est de faire

revivre certains airs du Mené qui n’étaient plus très souvent joués, ni dansés mais ils

puisent aussi leur répertoire à travers la Bretagne et même au-delà…

PIAU DE BIQUE :

Duo de chanteurs traditionnels formé en 2008, composé de Corinne FOUCAT et de Jean-Yves PAULIC.

Classé second ex aequo au Concours KAN AR BOBL 2013.

Ce duo est déjà passé 3 fois sur la scène de l’Espace Delta, en décembre 2012, et en mars et décembre 2016.

RUZ REOR, qui a déjà connu un grand succès lors de son premier passage en septembre 2017 :

Créé à Bannalec en 2003, le groupe RUZ REOR n’a cessé d’évoluer. Renforcé par l’adjonction de Nicolas CARIOU

A la batterie et aux percussions, ainsi que Charly GUILLEMOT à la basse, RUZ REOR , avec une bonne trentaine de

dates par an, est un des groupes les plus actifs de la scène bretonne. Il est désormais bien connu des amateurs

de festou-noz bretons, et même au-delà (région parisienne, Bourges, Montauban…)

Le groupe explore une grande variété de terroirs, du pays Gallo au Bas Léon. Et il en profite pour mettre en valeur

des arrangements aux accents tantôt jazzy, tantôt folk, portés par une belle harmonie instrumentale et une

rythmique efficace.

Actuellement, le groupe se compose de :

Alain PENSEC à la bombarde

Richard LE GIOC aux saxos

Alain LE GREVELLEC à l’accordéon diatonique

Charly GUILLEMOT à la basse

Nico CARIOU aux percussions et à la batterie

Nico GAILLARD à la guitare

Buvette & pâtisseries sur place.

c.gcampionfassel@sfr.fr

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit

dernière mise à jour : 2023-02-14 par