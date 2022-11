Fest-Noz Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Fest-Noz Rostrenen, 3 décembre 2022, Rostrenen. Fest-Noz

Le Bourg Salle des Fêtes Rostrenen Côtes-d’Armor Salle des Fêtes Le Bourg

2022-12-03 – 2022-12-03

Salle des Fêtes Le Bourg

Rostrenen

Côtes-d’Armor Fest-noz de la confédération Paysanne 22 avec : Ar’n

Berthou/Philippe

Bourdonnay/Le Panse

Ifig ha Nanda Troadeg

Kanfarted Rostren

Kaskadeg Kan Sistem

Le Cunff/Bodros

Paotred al Loc’h

Talec/Le Brigant À la Salle des Fêtes. Org. Confédération Paysanne 22 et Cie des Musiques Têtues. +33 6 07 52 80 17 http://www.musiquestetues.com/ Salle des Fêtes Le Bourg Rostrenen

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Rostrenen Adresse Rostrenen Côtes-d'Armor Salle des Fêtes Le Bourg Ville Rostrenen lieuville Salle des Fêtes Le Bourg Rostrenen Departement Côtes-d'Armor

Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rostrenen/

Fest-Noz Rostrenen 2022-12-03 was last modified: by Fest-Noz Rostrenen Rostrenen 3 décembre 2022 Côtes-d’Armor Le Bourg Salle des Fêtes Rostrenen Côtes-d'Armor Rostrenen

Rostrenen Côtes-d'Armor