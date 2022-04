Fest Noz – Printemps Bigouden Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Fest Noz – Printemps Bigouden Combrit, 30 avril 2022, Combrit. Fest Noz – Printemps Bigouden Espace sportif de Croas Ver 2 B Rue du Stade Combrit

2022-04-30 21:00:00 – 2022-04-30 02:00:00 Espace sportif de Croas Ver 2 B Rue du Stade

Combrit Finistère Le Printemps Bigouden fait son grand retour pour sa 3ème édition. Au programme, plusieurs groupes :

– TRIBÉ BRASS BAND

– JOA

– ANDRÉ / POULIQUEN

