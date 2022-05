Fest Noz Plovan Plovan Catégories d’évènement: 29720

Plovan

Fest Noz Bourg Ancienne école Plovan
2022-06-23 20:30:00 – 2022-06-23 23:30:00

2022-06-23 20:30:00 – 2022-06-23 23:30:00 Bourg Ancienne école

Plovan 29720 Venez partager dans la joie et la bonne humeur un peu de l’ADN breton ! Gavotte, Laridé, An-dro ou Plinn…

Elèves Dihun : instruments traditionnels

Cercle St Jean Trolimon (danses et costumes bigoudens)

