Fest-Noz Ploumoguer, 26 juillet 2022, Ploumoguer.

Fest-Noz

Hangar de Messouflin Messouflin . Ploumoguer Finistère Messouflin . Hangar de Messouflin

2022-07-26 – 2022-07-26

Messouflin . Hangar de Messouflin

Ploumoguer

Finistère

Animé par KOLL E ANO – TROADIC – TAMM TAN.

Entrée gratuite ! Ouverture des portes à 20h avec initiation aux danses bretonnes. Début du Fest Noz à 21h.

Possibilité de buvette et restauration sur place (crêpes salées, crêpes sucrées, far breton etc), prévoir de la monnaie, pas de CB sur place. L’accès se fait depuis le bourg de Ploumoguer. Une piste cyclable et piétonne permet d’accéder au site. Parking sur place.

Pour plus d’information, suivez la page Facebook des Fest Noz à Ploumoguer ou rendez vous sur le site tammtan.com

+33 6 31 84 33 53

Messouflin . Hangar de Messouflin Ploumoguer

dernière mise à jour : 2022-07-01 par