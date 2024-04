FEST-NOZ le Patio Ploulec’h, samedi 1 juin 2024.

FEST-NOZ le Patio Ploulec’h Samedi 1 juin, 21h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-01 21:30

Fin : 2024-06-01 23:59

L'amicale des employés communaux de Ploulec'h organise un grand fest-noz le 1er juin. A l'affiche : Digabestr, Guichen/Moal et Lasbleiz/Le Saint Samedi 1 juin, 21h30

L’amicale des employés communaux de Ploulec’h organise un grand fest-noz le 1er juin.

3 groupes invités :

DIGABESTR

Composé de 2 chanteuses de kan ha diskan, d’une violoniste et d’un guitariste, le groupe enchaîne les festoù-noz avec pour seule ambition de faire danser le public. Digabestr offre un joli retour aux sources bien ancré dans les musiques d’aujourd’hui.

Fred GUICHEN / Erwan MOAL

Deux musiciens hors-pair qu’on ne devrait plus présenter : Fred Guichen, accordéoniste fondateur du mythique Ar Re Yaouank, que nous retrouverons aux côtés du guitariste trégorrois Erwan Moal. Nul doute que ce duo promet de faire des étincelles !

Solen LASBLEIZ / Fiona LE SAINT

Originaires du Trégor, Solen Lasbleiz et Fiona Le Saint évoluent musicalement au sein du bagad Pañvrid ar Beskont depuis 10 ans. Passionnées par la richesse des musiques traditionnelles et particulièrement charmées par le pays Vañch, elles ont construit un répertoire qui les fait vibrer, faisant trembler le parquet dansant.

le Patio 12 allée du Patio, 22300 Ploulec’h Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor