Fest-noz Plouha, 3 décembre 2022, Plouha.

Fest-noz Salle Hermine Plouha Plouha

2022-12-03 – 2022-12-03 Salle Hermine Plouha

Plouha Côtes d’Armor

Soirée organisée par l’association Div Yezh de Plouha.

A partir de 18h30, participation des élèves des classes bilingues et des groupes Avel Vras et Soñj.

Buvette et restauration sur place.

+33 2 96 65 32 53

