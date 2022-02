Fest noz Plouénan Plouénan Catégories d’évènement: Finistère

Plouénan

Fest noz Salle Le Cristal Rue de Prat Per Plouénan

2022-03-05

Plouénan Finistère Plouénan Fest noz organisé par le Skoazell (comité de soutien) de l’école Diwan de Saint Pol de Léon. Kig ha farz sur place ou à emporter, pensez à réserver votre part. pass sanitaire demandé. +33 6 65 78 99 43 Fest noz organisé par le Skoazell (comité de soutien) de l’école Diwan de Saint Pol de Léon. Kig ha farz sur place ou à emporter, pensez à réserver votre part. pass sanitaire demandé. Salle Le Cristal Rue de Prat Per Plouénan

