Fest-Noz Halle Raphalen Plonéour-Lanvern, samedi 9 mars 2024.

Fest-Noz Halle Raphalen Plonéour-Lanvern Samedi 9 mars, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-09 20:00

Fin : 2024-03-09 01:00

https://www.helloasso.com/associations/comite-plozevetien-pour-la-promotion-des-echanges-culturels-dans-le-monde/evenements/fest-noz

Fest-noz organisé par le festival Mondial’Folk de Plozévet.

Groupes à l’affiche : Plantec – Shõ ! – Le Hénaff-Gloaguen – Kurunaj.

Crêpes et buvette sur place.

Halle Raphalen 11 rue Pierre Brossolette 29720 Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 29720 Finistère