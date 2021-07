Fest-Noz Pleurtuit, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Pleurtuit.

Fest-Noz 2021-09-25 – 2021-09-25 Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Les 3 formations invitées assureront une musique variée, dynamique et dansante sur laquelle tous les ‘’dansous’’ pourront s’exprimer au mieux.

Le confort de l’Espace Delta, ses 700 m2 de parquet et son acoustique remarquable feront le reste.

AMPOUAILH :

Heikki BOURGAULT / Guitare acoustique

Mikaël DERRIEN / Saxo soprano

Vincent LE MEUR / Sonorisation

Simon LOTOUT / Bombarde

Thibault LOTOUT / Accordéon diatonique

Gwylan MENEGHIN / Guitare basse

Duo LANDAT-MOISSON :

Lors LANDAT / Chant

Thomas MOISSON / Accordéon chromatique

Le duo qui a fêté ses 10 ans en 2018 n’a rien perdu de son énergie contagieuse. C’est que la voix de l’un et l’accordéon de l’autre nourrissent leur « mojo » aux sources vives des répertoires les plus frémissants, et nous attire par la générosité complice de ce Breizh Swing à la fois simple et virtuose. Krogit ba’n dañs !

KAÏFFA :

Jérémy BEAUMONT / Accordéon diatonique

Cédric BEUCHERIE / Batterie , Percussions

Julien LETAS / Bombarde

Vincent MICHEL / Guitare basse

Anthony RIMPOT / Guitares , Piano

Buvette & pâtisseries sur place.

Grand parking à proximité.

Ce fest-noz est organisé par l’association de danses bretonnes GUEDENN, en partenariat avec le service d’animation de la ville.

L’entrée est à 7 €, gratuite jusqu’à 12 ans.

Samedi 25 septembre 2021, à partir de 21h – Espace Delta

c.gcampionfassel@sfr.fr +33 2 96 27 30 98 http://guedenn.wixsite.com/monsite

