Plélo Côtes d’Armor Fest-noz à partir de 21h avec les groupes : Loened Fall, Fleuves, Hamon-Girault.

Buvette et restauration sur place dès 19h. accueil@plelo.fr +33 2 96 79 53 53 http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/55163/Fest+Noz+le+6+11+2021+%C3%A0+Pl%C3%A9lo Fest-noz à partir de 21h avec les groupes : Loened Fall, Fleuves, Hamon-Girault.

