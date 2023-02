Fest Noz Place de la Gare Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff

Fest Noz Place de la Gare, 25 mars 2023, Roscoff . Fest Noz Espace Mathurin Méheut Place de la Gare Roscoff Finistere Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

2023-03-25 21:00:00 – 2023-03-25

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

Roscoff

Finistere L’association Ar Boutou Nevez organise un Fest Noz . Buvette et petite restauration sur place. +33 6 82 30 05 36 Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Roscoff Finistere Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Ville Roscoff lieuville Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Departement Finistere

Roscoff Roscoff Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff /

Fest Noz Place de la Gare 2023-03-25 was last modified: by Fest Noz Place de la Gare Roscoff 25 mars 2023 Espace Mathurin Méheut Place de la Gare Roscoff Finistère finistère Place de la Gare Roscoff

Roscoff Finistere