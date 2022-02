Fest Noz Pilhoù – Les 40 ans RUE JEAN MOULIN 29380 Bannalec, 5 mars 2022, Bannalec.

Fest Noz Pilhoù – Les 40 ans

RUE JEAN MOULIN 29380 Bannalec, le samedi 5 mars à 18:30

40 ans de soutien à skol diwan banaleg DES 18H30 Blevek pe Pluñvek Poilus ou emplumés à poil et à plumes ? Gratuit pour les – de 18 ! A la salle jean Moulin de banaleg,pass sanitaire, Depuis le temps que l’on s’est pas tous retrouvés pour danser de belles gavottes, cercle circassien et autres, nous vous avons concocté une affiche exceptionnelle avec les sonneurs Jaouen/Peron/Prigent Les chanteuses Stervinou/Broustal Le Bagad Brieg en force apportera son côté déjantés et rockñ’ roll Les inclassables Ton sul Ton null avec 2 invités surprises ! Et enfin les 2 groupes Konoz et Startijenn qui écument les scènes nationales voir internationales dont plusieurs membres sont issus des skol diwan du secteur pour vous proposer plus de 7h de musiques et danses non stop ! Crêpes buvettes Stal Et pour ceux qui n’ont pas encore décidé leur déguisement pilhoù , nous vous aidons en vous proposant le thème : Blevek ha Pluñvek Poilus et emplumés à poil et à plumes ?

8€ , gratuit -18 ans

Fest noz déguisé ( thème à poils et à plumes) en soutien à l’école Diwan de Bannalec

