Fest-Noz Pilhoù Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Fest-Noz Pilhoù Bannalec, 5 mars 2022, Bannalec. Fest-Noz Pilhoù Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin

Bannalec Finistère Une prog d’enfert édition spéciale 40 ans !

Konoz, Startijenn, Bagad Brieg, Ton sul Ton nul, Stervinou/Broustal, Jaouen/Peron/Prigent

par le COMITE DE SOUTIEN A DIWAN melestrour@diwanbanaleg.bzh +33 6 68 46 79 27 Une prog d’enfert édition spéciale 40 ans !

Konoz, Startijenn, Bagad Brieg, Ton sul Ton nul, Stervinou/Broustal, Jaouen/Peron/Prigent

par le COMITE DE SOUTIEN A DIWAN Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Ville Bannalec lieuville Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Fest-Noz Pilhoù Bannalec 2022-03-05 was last modified: by Fest-Noz Pilhoù Bannalec Bannalec 5 mars 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère