2022-10-08

Ctes-d'Armor Au programme :

Breudeur ar Braz // Le Bris/Macé // Modkozmik //Startijenn //Balafenned noz Initiation aux danses entre 19h30 et 20h30

Fest-Noz à 20h30

Crêpes et galettes sur place skoazell.lannuon@diwan.bzh http://www.diwanlannuon.bzh/ Salle des Fêtes Place de la Mairie Pédernec

