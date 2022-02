Fest Noz Parquet de bal Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Venez assister ou participer à une scène ouverte suivi d’une soirée dansante mettant les musiciennes et chanteuses à l’honneur. Au programme : le groupe Tigañ, le duo Diridollou / Lavigne et Mze Shina.

7€ / 3.5€ avec la carte sortir / 3€ pour les adhérent.e.s et les moins de 26ans

Une soirée dansante mettant les musiciennes et chanteuses à l'honneur. Au programme : le groupe Tigañ, le duo Diridollou / Lavigne et Mze Shina.

2022-03-10T21:00:00 2022-03-10T02:29:00

