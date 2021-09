Fest Noz par Guedenn Pleurtuit, 25 septembre 2021, Pleurtuit.

Espace Delta 20 Rue Jules Védrine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

L’Association de Danses Bretonnes GUEDENN organise son traditionnel fest-noz, en partenariat avec la Ville de Pleurtuit.

> Les 3 formations invitées assureront une musique variée, dynamique et dansante sur laquelle tous les « dansous’ » pourront s’exprimer au mieux. Buvette et pâtisseries sur place. Pour cet évènement et pour le plaisir des danseurs, Guedenn a invité trois groupes aux répertoires et aux musiques très différentes, et chacun y trouvera des airs traditionnels à danser exprimés au mieux par les talents remarquables de ces trois formations :

Ampouhail : Bien qu’ils aient choisi ce nom d’Ampouailh (Chenapans), ces musiciens n’en sont pas moins sérieux. Originaires du Centre-Bretagne pour la plupart, ils puisent leurs airs dans le répertoire des sonneurs et chanteurs de cette région, auprès de qui ils ont été formés. Ils apportent une couleur nouvelle et originale à cette musique et nous donnent à entendre un aspect du dynamisme musical de la Bretagne.

Kaïffa : Créé fin 2011, Kaïffa nous vient du Pays de Fougères en Haute-Bretagne. Composé de cinq musiciens venant de diverses influences musicales, le groupe nous emmène dans l’ambiance des festoù noz et se mettent au service de la danse à chaque fois qu’ils montent sur scène.

Puis Cha’noz.

Tarifs : 7€ – Gratuit -12 ans

Samedi 25 septembre 2021 – 21h – Espace Delta

+33 2 96 27 30 98 https://www.pleurtuit.com/agenda/fest-noz-par-guedenn/

