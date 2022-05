Fest-noz Mikêl Glomel Glomel Catégories d’évènement: 22110

Glomel

Fest-noz Mikêl Glomel, 3 juin 2022, Glomel. Fest-noz Mikêl Glomel

2022-06-03 – 2022-06-03

Glomel 22110 L’inénarrable, le fabuleux, l’immanquable fest-noz Mikêl revient ! Cirez vos souliers, musclez vos poignets et annulez tous ce que vous avez déjà de prévu le vendredi 3 Juin. Emgav da 9e noz ‘ba’ Sant Mikêl ! Gant Cornée/Menneteau, Garnier/Thiémé/Le Corre, Bourdonnay/Le Panse, Talec/Le Brigant, Foll/Bido, Derrien/Guerveno, Balusson/Le Baron, Bodros/L’haridon, Le Goff/Le Guennec, Le Corre/Fustec, Lorho-Pasco/Lintanf. Org. La Fiselerie lafiselerie@gmail.com L’inénarrable, le fabuleux, l’immanquable fest-noz Mikêl revient ! Cirez vos souliers, musclez vos poignets et annulez tous ce que vous avez déjà de prévu le vendredi 3 Juin. Emgav da 9e noz ‘ba’ Sant Mikêl ! Gant Cornée/Menneteau, Garnier/Thiémé/Le Corre, Bourdonnay/Le Panse, Talec/Le Brigant, Foll/Bido, Derrien/Guerveno, Balusson/Le Baron, Bodros/L’haridon, Le Goff/Le Guennec, Le Corre/Fustec, Lorho-Pasco/Lintanf. Org. La Fiselerie Glomel

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 22110, Glomel Autres Lieu Glomel Adresse Ville Glomel lieuville Glomel Departement 22110

Glomel Glomel 22110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/glomel/

Fest-noz Mikêl Glomel 2022-06-03 was last modified: by Fest-noz Mikêl Glomel Glomel 3 juin 2022 22110 Glomel

Glomel 22110