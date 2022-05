Fest Noz Mahalon Mahalon Catégories d’évènement: Finistère

Mahalon Finistère Fest-noz le vendredi 20 mai à partir de 20 h à l’ Hangar à piano à nPenguel animé par Hyacinthe Le Hénaff (accordéonniste), Isabelle nQuéré-Carole Le Pape, Isabelle Quéré-Mari Kerveur, Joël Kere-Jil nKilivere (kan ha diskan), Romain Deudé-Thierry Hémon (sonneurs). nEntrée libre. Restauration, buvette sur place. +33 2 98 94 93 44 Fest-noz le vendredi 20 mai à partir de 20 h à l’ Hangar à piano à nPenguel animé par Hyacinthe Le Hénaff (accordéonniste), Isabelle nQuéré-Carole Le Pape, Isabelle Quéré-Mari Kerveur, Joël Kere-Jil nKilivere (kan ha diskan), Romain Deudé-Thierry Hémon (sonneurs). nEntrée libre. Restauration, buvette sur place. l’Hangar à piano Penguel Mahalon

