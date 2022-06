Fest-Noz – Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: 35160

Montfort-sur-Meu

Fest-Noz – Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Montfort-sur-Meu, 9 juillet 2022, Montfort-sur-Meu. Fest-Noz – Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Montfort-sur-Meu

2022-07-09 – 2022-07-09

Montfort-sur-Meu 35160 Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Pour l’occasion, rendez-vous dès 18h00 le samedi 9 juillet 2022 pour un concert de musique Irlandaise avec le groupe Music Generation Laois suivi de la Création spéciale 100 ans du Cercle ! La soirée se poursuivra avec un fest-noz à 20h30 au Confluent avec Hamon Martin Quintet, Kendirvi et le duo Riopel/Leroy contact@bagadmenru.bzh Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Pour l’occasion, rendez-vous dès 18h00 le samedi 9 juillet 2022 pour un concert de musique Irlandaise avec le groupe Music Generation Laois suivi de la Création spéciale 100 ans du Cercle ! La soirée se poursuivra avec un fest-noz à 20h30 au Confluent avec Hamon Martin Quintet, Kendirvi et le duo Riopel/Leroy Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 35160, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Ville Montfort-sur-Meu lieuville Montfort-sur-Meu Departement 35160

Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/

Fest-Noz – Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Montfort-sur-Meu 2022-07-09 was last modified: by Fest-Noz – Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 9 juillet 2022 35160 montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu 35160