2022-12-10 20:00:00 – 2022-12-10 01:00:00

Côtes-d’Armor Lannion C’est à l’entrée de la vallée de Goas Lagorn, que se tiendra le prochain fest-noz. Nous retrouverons 5 groupes dont Fred Guichen et Erwan Moal.

Initiation a la Danse Bretonne à 20 heures et fest-noz à 21 heures.

