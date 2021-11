Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400, Lamballe-Armor Fest Noz Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: 22400

Lamballe-Armor

Fest Noz Lamballe-Armor, 10 novembre 2021, Lamballe-Armor. Fest Noz Salle municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor

2021-11-10 – 2021-11-10 Salle municipale 6 Rue Mouëxigné

Lamballe-Armor 22400 fest Noz à Lamballe. La programmation :

– Carel/Mariette

– Les V’lacor

– Loened Fall

– Pichard/Vicendeau https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/55942/Fest+Noz+le+10+11+2021+%C3%A0+Lamballe fest Noz à Lamballe. La programmation :

– Carel/Mariette

– Les V’lacor

– Loened Fall

– Pichard/Vicendeau Salle municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 22400, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Salle municipale 6 Rue Mouëxigné Ville Lamballe-Armor lieuville Salle municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor