Finistre Elliant La Nuit Jaune, le fest-noz le plus chaud de l’hiver, revient après deux ans d’absence ! À grand retour, grand événement : les 25 ans ! Et 25 ans, ça se fête donc rendez-vous le samedi 3 décembre 2022 à Elliant pour un maximum de danse, de musique, de déguisements et, surtout, de bonne humeur !

Au programme, autant de groupes que de bougies soufflées, si ce n'est plus…

