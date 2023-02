Fest-Noz | La Nouzille Salle la Clé des Champs Châteaubourg Catégories d’Évènement: CHATEAUBOURG

Ille-et-Vilaine

Fest-Noz | La Nouzille Salle la Clé des Champs, 26 février 2023, Châteaubourg . Fest-Noz | La Nouzille 1 Rue Denis Papin Salle la Clé des Champs Châteaubourg Ille-et-Vilaine Salle la Clé des Champs 1 Rue Denis Papin

2023-02-26 14:30:00 – 2023-02-26 19:20:00

Salle la Clé des Champs 1 Rue Denis Papin

Châteaubourg

Ille-et-Vilaine L’association culturelle bretonne La Nouzille organise un bal breton le dimanche 26 février à la Clé des Champs de 14h30 à 18h30. Retrouvez les artistes suivants:

– GOUSTADIG

– Guy Chevalier et Louis Le Faucheur

– Les Sonneurs de la Nouzille

– Duo Christine et Serge lanouzille@wanadoo.fr Salle la Clé des Champs 1 Rue Denis Papin Châteaubourg

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: CHATEAUBOURG, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaubourg Adresse Châteaubourg Ille-et-Vilaine Salle la Clé des Champs 1 Rue Denis Papin Ville Châteaubourg lieuville Salle la Clé des Champs 1 Rue Denis Papin Châteaubourg Departement Ille-et-Vilaine

Châteaubourg Châteaubourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaubourg /

Fest-Noz | La Nouzille Salle la Clé des Champs 2023-02-26 was last modified: by Fest-Noz | La Nouzille Salle la Clé des Champs Châteaubourg 26 février 2023 1 Rue Denis Papin Salle la Clé des Champs Châteaubourg Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Salle la Clé des Champs Châteaubourg

Châteaubourg Ille-et-Vilaine