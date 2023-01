FEST NOZ La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique « Au gré du vent » où la rencontre de 6 musiciens amateurs de Vertou, dont une chanteuse qui chante en Breton, qui aiment partager le plaisir de jouer ensemble de la musique traditionnelle bretonne…

« Aloubi », un groupe Vendéen de 5 musiciens qui proposent un cocktail énergisant alliant à la fois du traditionnel vendéen, breton et sonorités musicales d’autres contrées. Avec l’association Kerverner Raez Dansou kerradan-asso@orange.fr http://kerradan.fr/ rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz

