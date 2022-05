FEST NOZ La Bernerie-en-Retz, 27 juillet 2022, La Bernerie-en-Retz.

FEST NOZ La Bernerie-en-Retz

2022-07-27 21:00:00 – 2022-07-27

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Musiques à danser du « Duo Le Bour-Bodros », sax et accordéon, une des formations incontournables de la scène bretonne ; les jeunes musiciens d’«Amzer Zo » ! et « Kas A Part » pour un fest-noz estival festif et dansant.

Avec l’association Kerverner Raez Dansou

kerradan-asso@orange.fr http://kerradan.fr/

La Bernerie-en-Retz

