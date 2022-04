FEST-NOZ Kalanna de printemps / Salle Dan Ar Braz Salle des fêtes Dan Ar Braz, 14 mai 2022, Quimper.

FEST-NOZ Kalanna de printemps / Salle Dan Ar Braz

Salle des fêtes Dan Ar Braz, le samedi 14 mai à 20:30

Aprés une longue hibernation, Kalanna traverse la rue de Stang Vihan à Kemper pour, le 14 mai 2022, se réveiller à l’Espace Dan Ar Braz. Au programme Fest-noz vras, dégustations locales avec Evel Just et ses partenaires Alliance des Cuisiniers, Graines de Liberté et KemperMaCulture et vous tous joyeux kalaniz en grande forme pour cette reprise printanière innovante. Crêpes et petite restauration Programme : – O’Tridal – Tekmao – Trio An Hejer – Carvou – Huiban – Nicol – Le Forestier – Garnier

Gratuit -12 ans / 10€ – 25ans / 13€ + 25 ans / Prévente 10€

Salle des fêtes Dan Ar Braz Rue De Stang Bihan 29000 Quimper Quimper Finistère



2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:59:00