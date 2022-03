Fest Noz – Griff’Noz Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Le Cercle Celtique de Saint-Brieuc, en partenariat avec Paker Prod, organise son Fest-Noz annuel.

A compter de cette édition, cet évènement annuel sera baptisé Griff’Noz en référence à l’animal emblème de Saint-Brieuc (le Griffon). Une programmation de qualité mettant en avant des groupes locaux !

