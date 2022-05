Fest-noz Fête de la Bretagne Saint-Brieuc, 14 mai 2022, Saint-Brieuc.

Fest-noz Fête de la Bretagne Ti ar Vro – L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 20:00:00 Ti ar Vro – L’Ôté 138 Rue du Légué

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Fest Noz de la Fête de la Bretagne samedi 14 mai à partir de 19h avec War Sav, Kemm 4tet, Avel Vras, Kerrech, Ol et Pat, et des chanteurs et sonneurs des associations de Saint-Brieuc.

Buvette et restauration sur place

contact@tiarvro-santbrieg.bzh +33 2 96 77 31 91 https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/

