On se retrouve pour un fest-noz LIVE nouvelle version, qui vous fera danser chez vous, en direct du Mar’mousse. [[https://www.facebook.com/events/694571217923774/](https://www.facebook.com/events/694571217923774/)](https://www.facebook.com/events/694571217923774/) Au programme :

✔️ Beat bouet trio

✔️Pichard/Vincendeau

✔️Claude Devries & Martial Chevreuil

✔️Duo Bouffort/Pénard

✔️Adam/Danielo Le live se déroulera dans les conditions sanitaires en vigueur (distanciation physique de 1m50 entre les musiciens, masques portés hors de scène, micros désinfectés entre chaque passage, et pas plus de 8 personnes dans la salle en même temps).

Participation libre

Un « fest-noz » live avec les musiciens sur scène sonorisée et mise en lumière. Tamm-Kreiz | Saint-Brieuc 138 Rue du Légué, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

