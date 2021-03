Plérin Mar'mousse , Plérin Plérin Fest-noz du confinement #10 Mar’mousse | Plérin Plérin Catégorie d’évènement: Plérin

On vous donne rendez, samedi 13 février, en direct du Marmouss pour un nouveau fest-noz de confinement sur scène sonorisée ? avec :

▶️ Blain / Leyzour

▶️ diROG

▶️ Le Touze / Foltête

▶️ Morvan / Priol

▶️ Léhart / Messager

Diffusé en direct sur la [page FB de Tamm-Kreiz](https://www.facebook.com/TammKreiz/) et sur son [site internet](http://www.tamm-kreiz.bzh/)!

Une cagnotte sera disponible pour nous aider à participer aux frais d’organisation, si vous le souhaitez.

Participation libre

Évènement en ligne – diffusé sur l'accueil du site Tamm-Kreiz et sur Facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T21:00:00 2021-04-03T23:59:00

Détails Catégorie d'évènement: Plérin Autres Lieu Mar'mousse , Plérin Adresse 25 Rue Adolphe le Bail, 22190 Plérin Ville Plérin