Fest-Noz Dol-de-Bretagne, 14 mai 2022, Dol-de-Bretagne.

Fest-Noz 2022-05-14 – 2022-05-14 Place du Foirail Centre culturel l’Odyssée

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Fest-noz des 60 ans du bagad An Hanternoz.

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la musique bretonne et de ses traditions.

Pour son anniversaire le bagad vous invite à vibrer au rythme d’une soirée conviviale et festive et exceptionnelle. Une programmation spéciale anniversaire aux larges influences qui contentera toutes les oreilles… et tous les pieds et où les airs traditionnels se mêlent aux pas de danse sur le parquet.

contact@bagaddol.org

