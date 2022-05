Fest noz Diwan Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Croix Finistère Pont-Croix Fest noz organisé par le comité de soutien de l’école Diwan, avec les sonneurs Guillou/Hémon, les chanteuses kan ha diskan Diridollou/Lavigne, les groupes Loened Fall et Startijenn. Restauration : moules frites, merguez saucisses frites, crepes. dev29@free.fr +33 6 78 70 37 73 Fest noz organisé par le comité de soutien de l’école Diwan, avec les sonneurs Guillou/Hémon, les chanteuses kan ha diskan Diridollou/Lavigne, les groupes Loened Fall et Startijenn. Restauration : moules frites, merguez saucisses frites, crepes. Pont-Croix

