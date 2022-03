Fest-Noz des lycéens salles des fetes, 12 mars 2022, Cavan.

Fest-Noz des lycéens

salles des fetes, le samedi 12 mars à 21:00

Dans le sillage du concours Interlycées, de nombreux jeunes lycéens dansent et jouent de la musique bretonne à l’aise dans leur siècle. Ti ar Vro les accompagne tout au long de l’année pour les aider à s’épanouir, former des groupes, les faire jouer, organiser le concours Interlycées, entreprendre l’organisation d’événements. Pour cette soirée, Ti ar Vro et les lycéens de Dantec ont rassemblé des groupes déjà connus des scènes locales et bretonnes comme Llym, les Frères Le Bras, le duo plus rare Marius Girault et Loan Cornic (flûte-guitare), le groupe Skrijus nouveaux venus prometteurs et le très jeune duo formé par Envel et Thélo (sax-tambour). Ce sera également l’occasion d’accueillir de nouveau les 2ème du concours Interlycées 2019, le groupe Digabestr. Ne manquez pas cette soirée avec la génération montante de la scène trégorroise. Venez les soutenir et les encourager. La soirée est en plus organisée avec et pour les lycéens. Startijenn ‘vo !

6 euro gratuit pour les lycéens

Place aux jeunes

salles des fetes 22140 cavan Cavan Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T23:59:00