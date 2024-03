Fest noz des élèves du Conservatoire de Fouesnant Salle J.-L. Lannurien Pleuven, samedi 23 mars 2024.

Fest noz des élèves du Conservatoire de Fouesnant Salle J.-L. Lannurien Pleuven Finistère

Des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant (mais aussi quelques musiciens et élèves invités) proposent un Fest noz un moment ouvert à tous, gratuit et consacré aux musiques et danses traditionnelles bretonnes.

L’occasion de danser ou de simplement écouter des sonneurs, chanteurs et autres instrumentistes !

Les élèves du Conservatoire de Fouesnant (accordéon, violoncelle et trombone) seront accompagnés par leurs professeurs, par des élèves (flûte, biniou, harpe, accordéon et bombarde) du Conservatoire de musique et de théâtre de Quimper, de l’école de musique et danse de Douarnenez et des cours de Grégory Aussy et par quelques musiciens invités (en solos, duos ou groupes) Dorn ha Dorn (flûtes, accordéon, bombardes, mandoline, guitare et bongo), Hyacinthe Le Hénaff (accordéon) et Mazé/Ligen (kan ha diskan). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-24 00:30:00

Salle J.-L. Lannurien Lieu-dit Le Bourg

Pleuven 29170 Finistère Bretagne conservatoire@ville-fouesnant.fr

L’événement Fest noz des élèves du Conservatoire de Fouesnant Pleuven a été mis à jour le 2024-02-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN