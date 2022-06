Fest Noz de l’amicale Laïque Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf Val André

Fest Noz de l’amicale Laïque Pléneuf-Val-André, 14 juillet 2022, Pléneuf-Val-André. Fest Noz de l’amicale Laïque quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André

2022-07-14 – 2022-07-14 quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët

Pléneuf-Val-André 22370 Avec stands restauration (Moules-frites, galette-saucisse, frites, crêpes, etc…)

Vous profiterez de la musique de deux groupes dont Carré Manchot.

Organisé par l’Amicale Laïque de Pléneuf-Val-André. Tout public, entrée payante. amicalelaique.pva@gmail.com Avec stands restauration (Moules-frites, galette-saucisse, frites, crêpes, etc…)

Vous profiterez de la musique de deux groupes dont Carré Manchot.

Organisé par l’Amicale Laïque de Pléneuf-Val-André. Tout public, entrée payante. quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 22370, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Ville Pléneuf-Val-André lieuville quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Departement 22370

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Fest Noz de l’amicale Laïque Pléneuf-Val-André 2022-07-14 was last modified: by Fest Noz de l’amicale Laïque Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 14 juillet 2022 22370 Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André 22370