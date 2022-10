Fest-noz de la Toussaint Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Paimpol

Fest-noz de la Toussaint Paimpol, 31 octobre 2022, Paimpol. Fest-noz de la Toussaint

Quai Pierre Loti Salle des Fêtes Paimpol Ctes-d’Armor Salle des Fêtes Quai Pierre Loti

2022-10-31 21:00:00 – 2022-11-01 02:00:00

Salle des Fêtes Quai Pierre Loti

Paimpol

Ctes-d’Armor La 45ème édition du traditionnel Fest-noz de la Toussaint organisé par l’UDB du Pays de Paimpol-Goëlo. Au programme, les groupes Carré Manchot et Pennoù Dewet, Duo Guichen (Fred Guichen-Erwan Moal), les chanteuses Diridollou-Lavigne (entrée gratuite jusqu’à 12 ans). +33 6 87 53 62 41 Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Paimpol

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Paimpol Ctes-d'Armor Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Ville Paimpol lieuville Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Departement Ctes-d'Armor

Paimpol Paimpol Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Fest-noz de la Toussaint Paimpol 2022-10-31 was last modified: by Fest-noz de la Toussaint Paimpol Paimpol 31 octobre 2022 Ctes-d'Armor paimpol Quai Pierre Loti Salle des Fêtes Paimpol Ctes-d'Armor

Paimpol Ctes-d'Armor