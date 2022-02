Fest-noz de la ST patrick Centre St Exupéry,Caissargues (30)

Pour la deuxième partie de nos 20-22 ans: Fest-noz de la St Patrick Avec: Llym, War Sav et le trio Cornic-Pansard, tous arrivant du Trégor (22). La soirée débutera par une initiation aux danses bretonnes. Crêperie avec galettes et crêpes bretonnes contact et renseignements au 0660192088 *source : événement [Fest-noz de la ST patrick](https://agendatrad.org/e/35607) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 €

avec Llym, Trio Cornic Pansard et War Sav Centre St Exupéry,Caissargues (30) Avenue de la Dame Centre St Exupéry, 30132 Caissargues, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T23:00:00

