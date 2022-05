FEST-NOZ DE LA FEST-YVES Guérande, 27 mai 2022, Guérande.

2022-05-27 20:00:00 – 2022-05-27 23:45:00

Guérande Loire-Atlantique

À l’occasion de la Fest Yves, les Veuzous et Chantous de la Presqu’île organisent leur traditionnel fest-noz rue Saint-Yves. nIl sera animé par les chanteurs et musiciens de l’association et amis.

+33 2 40 62 04 35 http://www.lesveuzousdelapresquile.fr/

