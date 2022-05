Fest-noz de la chapelle de la Trinité Plouha Plouha Catégories d’évènement: 22580

Plouha 22580 Fest-noz en plein air aux abords de la chapelle de la Trinité, organisé par l’association « Les amis de la Trinité ».

Fest-noz en plein air aux abords de la chapelle de la Trinité, organisé par l'association « Les amis de la Trinité ».

Buvette et restauration sur place. Programmation à venir !

