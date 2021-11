Fest-noz d’automne à Plouezoc’h Plouezoc’h, 20 novembre 2021, Plouezoc'h.

Fest-noz organisé , le samedi 20 novembre à partir de 21h à la Maison des Associations.

Avec les chanteurs Sylvain Le Roux-Jacques David et Iffig Guillerm-Alain Glidic et les sonneurs Gwendal Berthou-Daniel Philippe et Yves Berthou-François Perennes.

Passe sanitaire obligatoire.

Entrée : 6€

pascallegourrier@orange.fr +33 6 73 76 87 32

