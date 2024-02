Fest Noz Coësmes, samedi 24 février 2024.

Fest Noz Coësmes Ille-et-Vilaine

UNE SOIREE CONVIVIALE TOUT PUBLIC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Après midi sur inscription> découverte des danses avec les musiciens

20H30 Fest Noz / Salle de loisirs de Coësmes

Tarif 5€ gratuit pour les enfants Buvette et restauration sur place

MUSIQUES TRADITIONNELLES AVEC INITIATION DANSE TOUT PUBLIC

LA SERCL est un trio de musiques traditionnelles aux multiples facettes dont l’objectif est de vous faire

danser. Avec Mathieu Guitton (chant, banjo et violon), Emmanuelle Bouthillier (chant et violon) et Cédric

Malaunais (veuze, chant et accordéon). Leur complicité, mais également celle qu’ils développent avec les

danseurs apportent bonne humeur pour vous faire décoller les semelles du plancher avec légèreté, et pour faire tourner la ronde. Avant deux, contredanse, danses en couple, vous explorerez avec eux l’univers de la musique traditionnelle de Haute-Bretagne.

Invités Ivan Didier (veuze) et David Guichard (violon, chant dans la ronde) qui s’attachent à jouer un répertoire issu du pays gallo tout en s’imprégnant du style des sonneurs et chanteurs de tradition populaire.

www.lesautochtones.art .

salle des loisirs

Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne lesautochtones@yahoo.fr

