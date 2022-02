Fest noz Charny Salle polyvalente,Charny (77)

Fest noz Charny Salle polyvalente,Charny (77), 19 mars 2022, . Fest noz Charny

Salle polyvalente, Charny (77), le samedi 19 mars à 19:00

19h00 ouverture des portes 19h30 concert celtique et initiation aux danses 21h00 fest noz *source : événement [Fest noz Charny](https://agendatrad.org/e/34730) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€ et gratuit – de 12 ans

avec Andoriñ, Caliorne, Couples de sonneurs et Deskomp Salle polyvalente,Charny (77) 6, Rue de l’Église Salle polyvalente, 77410 Charny, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle polyvalente,Charny (77) Adresse 6, Rue de l'Église Salle polyvalente, 77410 Charny, France lieuville Salle polyvalente,Charny (77)

Salle polyvalente,Charny (77) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//