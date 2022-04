Fest-Noz chanté avec Sylvain Girault et Mathieu Hamon Salle Ty an Holl Plaudren Catégories d’évènement: Morbihan

Fest-Noz chanté avec Sylvain Girault et Mathieu Hamon Salle Ty an Holl, 20 mai 2022, Plaudren. Fest-Noz chanté avec Sylvain Girault et Mathieu Hamon

Salle Ty an Holl, le vendredi 20 mai à 20:30 Gratuit

Avec également les chantous de Plaudren et de jeunes talents. Scène ouverte. Dans le cadre du Waroch. Salle Ty an Holl plaudren Plaudren Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T23:59:00

