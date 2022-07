Fest Noz Cercle Celtique En Avant Deux Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Fest Noz Cercle Celtique En Avant Deux Pléneuf-Val-André, 6 août 2022, Pléneuf-Val-André. Fest Noz Cercle Celtique En Avant Deux

Port de Dahouët Quai des Terre Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Office de tourisme de Pléneuf-Val-André Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët

2022-08-06 – 2022-08-06

Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët

Pléneuf-Val-André

Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Fest-Noz animé par le Cercle Celtique En Avant Deux de Fréhel en costume de la région

Restauration sur place : Moules frites, galettes saucisses, crêpes..

Gratuit dominique.edet@gmail.com https://cercle-de-frehel.wixsite.com/cercle-de-frehel Fest-Noz animé par le Cercle Celtique En Avant Deux de Fréhel en costume de la région

Restauration sur place : Moules frites, galettes saucisses, crêpes..

Gratuit Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Office de tourisme de Pléneuf-Val-André Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët Ville Pléneuf-Val-André lieuville Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Departement Côtes d’Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Fest Noz Cercle Celtique En Avant Deux Pléneuf-Val-André 2022-08-06 was last modified: by Fest Noz Cercle Celtique En Avant Deux Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 6 août 2022 Port de Dahouët Quai des Terre Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor