Fest Noz Centre Henri-Queffélec Brest, samedi 6 avril 2024.

Venez participer au fest-noz organisé par l’association Strollad Bro Dansou. Cette soirée sera animée par des groupes de musiciens et de chanteurs, et es ouverte à celles et ceux qui souhaitent découvrir la danse bretonne.

Venez profiter d’une soirée remplie de musique, de danse et de convivialité dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Centre Henri-Queffélec 315 Rue de Reichstett

Brest 29200 Finistère Bretagne

