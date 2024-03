Fest Noz Centre Henri-Queffélec Brest, mardi 26 mars 2024.

Fest Noz Centre Henri-Queffélec Brest Finistère

Venez participer au fest-noz organisé par l’association Danseriou Gouesnou. Cette soirée sera animée par des groupes de musiciens et de chanteurs, et es ouverte à celles et ceux qui souhaitent découvrir la danse bretonne.

Venez profiter d’une soirée remplie de musique, de danse et de convivialité dans une ambiance chaleureuse et festive.

Information pratique

Les enfants peuvent venir accompagner des parents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 23:30:00

fin : 2024-03-26 23:30:00

Centre Henri-Queffélec 315 Rue de Reichstett

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Fest Noz Brest a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole