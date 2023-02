Fest Noz : Breizh Storming et Trihorn Salle Jean Monnet Guipavas Catégories d’Évènement: Finistère

Guipavas

Fest Noz : Breizh Storming et Trihorn Salle Jean Monnet, 25 février 2023, Guipavas

2023-02-25 – 2023-02-25

Salle Jean Monnet Rue Commandant Challe

Guipavas

Finistere L’Association “Un Rêve, un Sourire” de Brest organise un fest-noz !

Rendez-vous le 25 février à 21h à la salle Jean Monnet située à Guipavas.

Les groupes Breizh Storming et Trihorn sont prêts à vous accompagner à danser !

Début de la danse à 21h.

7€ par danseur

Buvette sur place. contact@unreveunsourire.fr https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/59057/Fest+Noz+le+25+2+2023+%C3%A0+Guipavas Salle Jean Monnet Rue Commandant Challe Guipavas

Guipavas
Salle Jean Monnet Rue Commandant Challe

