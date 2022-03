FEST NOZ Bouvron Bouvron Catégories d’évènement: Bouvron

Loire-Atlantique

FEST NOZ Bouvron, 2 avril 2022, Bouvron. FEST NOZ route de Savenay Horizinc Bouvron

2022-04-02 – 2022-04-02 route de Savenay Horizinc

Bouvron Loire-Atlantique Bouvron 0 EUR A l’affiche :

– le groupe de musique Ampouailh, issu du Centre Bretagne qui a fêté ses 15 ans en 2019

– le duo guitare/chant/violon Blain-Leyzour, issu du pays nantais

– les sonneurs Cweltaz Rialland et Julien Grellier Venez découvrir les danses traditionnelles bretonnes dans une ambiance festive et conviviale ! Organisé par les Castorgnoles, la section danses bretonnes de l’Amicale laïque de Bouvron. Bar, gâteaux, confiseries sur place. Parking gratuit. castorgnoles@ecolebouvron.org +33 6 33 48 11 50 A l’affiche :

– les sonneurs Cweltaz Rialland et Julien Grellier route de Savenay Horizinc Bouvron

